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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Araçla alkol satışı yaptı, kıskıvrak yakalandı

Araçla alkol satışı yaptı, kıskıvrak yakalandı

Araçtan alkol satışı yapılması detay

( DÜZCE )- Alkol satışı 21 bin liraya mal oldu DÜZCE

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri Alkol Satışı 


- Düzce Bahçeşehir Bölgesi’nde araç içinde alkol satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı. Sürücü ve alkolü alan şahıs gözaltına alındı. Alkollere el konulurken, satışı yapan ve alana 21 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Bahçeşehir 10. Bölge de araç içinden alkol satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede inceleme yaparken A.B. idaresindeki KİA marka otomobilin bagajından alkol satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan baskında satışı yapan kişi ile birlikte alkol alan kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olan A.B. ile birlikte D.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde 187 adet alkol, 2 bin 590 liraya el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslara adli ve idari olmak üzere toplamda 21 bin 350 lira adli ve idari para cezası kesildi. (EB-ALI-
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