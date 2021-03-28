Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Aracıyla tipide mahsur kalan şahsı köylüler kurtardı

Aracıyla tipide mahsur kalan şahsı köylüler kurtardı

-Yolda mahsur kalan Mehmet Yeke ve araçtakileri kurtarma anı

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Mahsur Kaldı 


- Ardahan’da etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda aracıyla mahsur kalan Mehmet Yeke, köylülerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Yokuşdibi köy grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle Mehmet Yeke isimli vatandaş aracıyla yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda mahsur kalan Mehmet Yeke ve araçta bulunanları köylüler kendi imkanları ile kurtardı. Yolda mahsur kalan Mehmet Yeke’ye ait araç, Serkan Çelik’e ait çift çeker traktörün yardımıyla kurtarıldı. Aracın kurtarılmasıyla yol da ulaşıma açıldı. (OY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement