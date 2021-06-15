Aracıyla su basan yolda mahsur kaldı, otomobilin üzerinde kurtarılmayı bekledi

- Şişli'de su dolan yolda mahsur kalan sürücü, otomobilin kaputuna oturarak kurtarılmayı bekledi. Şişli'de etkili olan sağanak yağış sonrası Darülaceze Caddesi çıkışında bulunan yol suyla doldu. Su birikintisinden geçmeye çalışan bir sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı. Otomobilin kaputuna oturan sürücü, kurtarılmayı bekledi. O anlar trafik kameralarına da yansıdı. (ÖFA
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