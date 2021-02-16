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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aracıyla karda kayan sürücüye vatandaştan “kaputa oturmalı” destek

Aracıyla karda kayan sürücüye vatandaştan “kaputa oturmalı” destek

Aracı kaputuna oturan adam

Kar Yağışı Irak 

-kayan araç
-kaza yapan araç
-kayan araçlar detay
-röp

( İSTANBUL )- Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kimi kaza yaptı, kimisi de kaydı İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan yoğun kar nedeniyle araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Kimisi kayan yolda aracıyla kaza yaparken kimi sürücülerin de araçları dik rampalarda kaydı. Bir vatandaşın kayan rampadan çıkan otomobilin kaymaması kaputuna oturması ilginç anlara sahne oldu. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdüğü gibi araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Kartal’da kar nedeniyle kayganlaşan dik bir yoldan yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüsü aracı ile kaza yaptı. Kaza yapan sürücü aracını yolda olduğu gibi bırakarak oradan uzaklaştı. Rampadan aracıyla çıkmak isteyen diğer araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Araçlarıyla rampadan kayan sürücüler, daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayınca geldikleri yoldan geri döndü. Öte yandan bir otomobilin sürücüsü karla kaplanan yolda aracının kaymasıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sürücünün arkadaşı ise, karlı yolda ilerleyen aracın kaputuna oturarak aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Vatandaşın, aracın kaymasına karşı bulduğu yöntem ilginç anlara sahne oldu. Dik rampadan çıkarken kayan araçlar hakkında konuşan bir vatandaş, “İstanbul’da her sene bu rampada böyle olur. Bütün araçlar genelde kayarak inerler. Burada bir arabamız kaydırıp başka arabaya vurmuş o da çekti gitti. Burası dik bir rampa. Her sene böyle kazalar oluyor. 1 saattir izliyorum, aşağı doğru gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyorum” dedi.
(CGK-
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