Aracıyla 131 okula 69 bin kitap dağıttı

-ZEKİ AKTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

-OKUL MÜDÜRÜ ALİ OSMAN KILIÇ VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HABİBE DOĞRUOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI



( KÜTAHYA -ÖZEL)- Emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 13 yıldır birçok ilde okulları gezerek binlerce kitabı öğrencilerle buluşturdu KÜTAHYA



- Kütahyalı emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 13 yıldan beri aracına yüklediği 69 bin kitabı Türkiye genelinde 131 okula bağışladı.Son olarak Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy İlk ve Ortaokulu'na 300 kitap bağışında bulunan Zeki Aktürk, okul bahçesinde öğrencilere kitap dağıttı.

Öğrencilere paylaşmanın önemi ile ilgili en güzel örneklerden birinin kitap olduğunu anlatan Aktürk, “Bu kitapları, “Ben okudum, başkası da okusun” diyen sizin gibi kardeşlerimiz bana gönderdi. Kitapları veren büyüklerinizin, kardeşlerinizin sizlere selamları var. Onun için kitapları önemseyin. Bunlar size hediye. Ama karalamadan, bir başkası da okuyacak çünkü bunları. Ben bunları size veriyorum, sizde okuduktan sonra kütüphaneye vereceksiniz. Çok kitap okuyan, okutturan nesiller olun“ dedi.

“Emekli olduktan sonra da kütüphaneciliği gönüllü devam ettirmeye karar verdim”Emekli olduktan sonra da kütüphaneciliği gönüllü devam ettirmeye karar verdiğini belirten 59 yaşındaki Zeki Aktürk, 2008 yılından beri Türkiye genelinde birçok ilde eşiyle birlikte köy köy, okul okul gezerek kitapseverlerin kendisine gönderdiği kitapları aracına yükleyerek köylerdeki okullara tek tek götürüp dağıttığını söyledi.



Aktürk, “Bu serüven 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçip kurum bünyesinde kütüphaneci olarak çalışmamla başladı.

Emekli olduktan sonra bu keyifli geçen zamanı sürdürmenin, kütüphane kurup öğrencilerin ellerine kitap ulaştırmanın, güzel bir hizmet vermenin yollarını aradım. Bunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Türkiye’nin her yerine kitaplar ulaştırıyorum. Bu konuda bana destek veren yüzlerce insan var. 2008 yılından beri 69 bin kitabı Türkiye’nin her yerine dağıttım. Bunun örnek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de benim yaptığım işlerin çoğalmasını istiyorum. Bugün 131’nci okulumuz Dereköy İlk Ortaokuluna desteğimizi sürdürdük. Eşimle birlikte köy köy, okul okul geziyoruz. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, evlerde kalan kitaplar geri dönüşüme gitmesin, bunları hayata geçirelim. Kitapları okullara getirin. Bu kitapları gün yüzüne çıkaralım. Paylaşmak güzeldir. Bunu lütfen dikkate alalım” diye konuştu.

"Kitap okuma alışkanlığını daha da artırmalıyız"Dereköy İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri olarak okullarına yapmış olduğu kitap bağışı için teşekkür eden Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “ Okulumuzda zaten kendi projemiz olan, “Benimle kitap okur musun?” isimli projemiz, bunun yanında, “Bir büyüğümle kitap okuyorum”, ayrıca Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ”Zaman dursun, Kütahya okusun” projelerinin hepsine katılıyoruz. Zeki abimin bize bağışladığı kitaplarla gerçekleştireceğimiz projelerde daha iyi şeyler yapmayı istiyoruz. Çocuklarımızın kitap okuması, onların güzel yerlere gelmesi, ufuklarından çıkması bizim için çok değerli” ifadelerine yer verdi.Dereköy İlk ve Ortaokulu olarak kitap okumaya çok önem verdiklerini söyleyen Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, ”Çocuklarımızla birlikte kütüphanemizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Zeki abimize yapmış olduğu bağış için çok teşekkür ediyoruz. Kendisini her zaman misafirimiz olarak bekliyoruz” dedi.

Dereköy’de mükemmel bir okul ile karşılaştığını belirten Zeki Aktürk, ”Buraya ilk defa geliyorum. Doğa ile iç içe bir okul. İçerisi ve öğrenciler mükemmel. Her şey çok güzel. Öğrenciler kitap okuyarak bu güzelliklere katkı sağlayacaklardır inşallah” dedi.