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Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında

Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında

Sele kapılan aracın görüntüsü

Kamera Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu Sel 

-Sele kapılan aracına ağlayan kadın
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde, aracının sel sulara kapılarak sürüklendiğini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kadın sürüklenen aracını ise cep telefonu ile görüntüledi. Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun ilçelerinden birisi olan İnebolu'ya bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Sel sularına kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. Sürüklenen aracını saniye saniye görüntüleyen kadın, bir yandan da aracının arkasından ağladı. (Vİ-MK-
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