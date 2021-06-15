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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı

Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza yapan araçların görüntüsü

Araç Muayenesi 

-Jandarma ekipleri
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi aracının muayenesinden dönerken geçirdiği kazada yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akan idaresindeki 42 EPU 73 plakalı hafif ticareti araç Samsun'dan Kavak istikametine seyir ederken kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Haydar Demir yönetimindeki 55 BCM 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Haydar Demir'in Amasya'dan Merzifon ilçesinden Samsun'a araç muayenesine geldiği ve geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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