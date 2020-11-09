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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aracının lastiğini değiştirmek isteyen adam ölü bulundu

Aracının lastiğini değiştirmek isteyen adam ölü bulundu

-112 ekiplerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane 

--Polis ekiplerinden detaylar
--Olay yerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de aracının lastiğini değiştirmek isteyen bir şahıs, aracının yanında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesinde meydana gelen olayda 33 ACT 71 plakalı hafif ticari aracın yanında hareketsiz bir şahsın yattığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki şahsın lastiğini değiştirmek isteyen Derviş Antal(64) olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesinde Derviş Antal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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