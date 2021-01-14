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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aracında uyurken bıçaklandı

Aracında uyurken bıçaklandı

Ali Kelebek’in ayağını kapıya dayayıp oturarak beklemesi

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayı anlatması
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Kelebek’i ilk müdahale
-Kelebek’in götürülmesi
-detay görüntü

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da aracında uyurken bacağından bıçaklanarak yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da bir kişi aracında uyurken bacağından bıçaklandı. Edinilen bilgiye göre, Karataş-Adana arasında taşımacılık yapan Ali Kelebek, Yüreğir Otogarı'nda aracının içine yattı. Bir süre sonra bacağında yanma hisseden Kelebek uyandı. Minibüs şoförü bacağından bıçaklandığını anlayınca 112'yi aradı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kelebek sağlık ekipleri gelinceye kadar kanamayı durdurmak için bacağını minibüsün kapısına dayayıp sandalyede oturdu. Ali Kelebek, minibüste uyurken bıçaklandığını ne olduğunu anlamadığını kimseyi de görmediğini söyledi.

Kelebek, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, minibüs şoförünü bıçaklayan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
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