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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Olay yeri

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-emniyet şeridi
-lüks araç görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de kimliği belirsiz kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel K. aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti. Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi Sibel K. (41) isimli kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı. Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.’ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert’in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AZ-
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