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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi

Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi

domuzların sürüler halinde araç önünde koşmaları

( BARTIN ) BARTIN

Ormanlı Cep Telefonu 


- Bartın’da seyir halinde olan bir aracın önüne sürü halinde çıkan domuzlara ait görüntüler cep telefonu ile kaydedildi. Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece saatlerinde seyir halinde olan aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Aracın önünde bir süre koşan domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Araç sürücüsü tarafından o anlar cep telefonu ile kaydedilirken domuz sürüsünde 12 adet domuz olduğu anlaşıldı. (BB-
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