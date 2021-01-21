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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

ARACIN MOTOR KISMINA SIKIŞAN KEDİNİN KURTARILMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Yavru Kedi 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı. Ürgüp ilçesine bağlı Kavaklıönü Mahallesi'nde bir iş yerinin yanında park halindeki aracın motorundan sıkışan kedi yavrusunun çığlıklarına duyarsız kalmayan esnaf Erkan Sertkaya aracın motor kaputundan kediyi çıkarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlarında yardımları ile uzun uğraşlar sonucu girmiş olduğu yerden çıkarılan kedi bir anda gözlerden kayboldu.
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