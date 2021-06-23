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( BURSA ) Aracın motoruna giren yılan korkuttu BURSA



- Bursa'da bir kamyonetin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde bir tüp taşıyan kamyonettin motor bölümüne giren yılan korkulu anlar yaşattı. Tüp bırakmak için park ettiği aracının başına döndüğünde yaklaşık 2 metreye yakın yılanın motor bölümüne girdiğini gören servis şoförü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın 2 metreye yakın uzunluğundaki yılanın, sarı yılan cinsi ve zehirsiz olduğunu belirledi. Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında yılanı doğaya saldı. (MB-AÇ-

