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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aracın motor kısmına giren yavru kedi sanayide kurtarıldı

Aracın motor kısmına giren yavru kedi sanayide kurtarıldı

Sanayiye getirilen araç

Karya Yavru Kedi 

-Lifte konulan araçtan kedinin kurtarılmaya çalışılması
-Kurtarılan yavru kedi

( SAKARYA )- Otomobilinden gelen kedi sesini duydu, soluğu sanayide aldı SAKARYA

- Sakarya’da park halinde olan otomobilinin motor kısmına giren kediyi fark eden kişi soluğu sanayide aldı. Çekici yardımıyla sanayiye götürülen aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmına kedi girdi. Aracına bindiği esnada gelen sesler üzerine otomobil sürücüsü bölgeye çekici çağırdı. Çekici yardımıyla otomobil, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayii’ne getirildi.
Sanayide bulunan bir oto lastik dükkanında lifte konulan aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, ustalarca kurtarıldı. (BCT-
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