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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aracın lastiğini patlatıp 1 milyon 200 bin TL böyle çaldı

Aracın lastiğini patlatıp 1 milyon 200 bin TL böyle çaldı

Güvenlik kamera görüntüsü

Polis Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 

-Şüpheli çıkış görüntüsü
-Ele geçirilen para sergi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dominikli hırsız otomobilinin lastiğini patlatarak araç içerisinde bulunan 1 milyon 200 bin TL’yi kaşla göz arasında çalarak uzaklaştı. Dominikli hırsızın patlak lastik oyunu, Asayiş Şube ekipleri tarafından bozuldu. Olay, 30 Aralık 2020 günü Bahçelievler'de meydana geldi. Bankaya giren bir kişiyi gözüne kestiren Dominikli hırsız, kısa bir süre sonra harekete geçti. Vatandaşın bankaya girdiğini gören hırsız, aracının altına vida yerleştirdi. Bankadan 1 milyon 200 bin TL çeken vatandaş, aracını çalıştırıp hareket etmek isteyince lastiği patladı. Mağdur vatandaş, lastiği tamir etmek için bir lastikçinin yolunu tuttu. Şahsı burada da takip eden hırsız, lastik değişim işlemi sırasında bir anlık dalgınlıktan faydalanarak arka koltuktaki 1 milyon 200 bin TL'nin bulunduğu çantayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Parasının çalındığını fark eden araç sürücüsü polisi aradı. Kıskıvrak yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen Dominik uyruklu Hans M.G.R (38) ekiplerin çalışmaları sayesinde 31 Aralık 2020 günü tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin çaldığı paranın bir kısmı ele geçirildi. Şahsın benzer suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu bilgisi elde edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA
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