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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi

Aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi

Araçtan dumanlar yükselmesi

Karya Kamera Yangın Cep Telefonu Yükselen 

-Vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi.Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde seyir halinde olan 54 EH 987 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark ederek aracı durduran sürücünün yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. Ellerinde yangın tüpleri ile aracın kaputuna müdahale eden vatandaşlar olası bir facianın önüne geçerek, aracı küle dönmekten kurtardı. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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