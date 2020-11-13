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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı

Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı

Emniyetten gelen görüntü

Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-Sigaraların çıkarılma anlarına ait detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesinde bulunan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş halde 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.
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