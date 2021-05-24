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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aracın kaportası mektup oldu

Aracın kaportası mektup oldu

Sanayi bölgesinin drone görüntüleri

Gesi Yasaklar 

-Aracın kaportasına yapılacak yerlerin yazılarak işaretlenmesi
-Ustanın görüşlerini açıklaması

( BALIKESİR )-Kaportacıya tamir mektubu yazıp, aracını teslim etti BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yasaklar sebebiyle uzun süredir aracını yaptırmayı bekleyen bir vatandaş, arabasının üzerine mektup gibi notlar yazarak sanayiye teslim etti. Aracın üzerindeki yazılar görenler tebessüm etti. Pandemi ve yasaklar insanlara farklı bir şekilde etki ediyor. Sındırgı'da 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten ve böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirten kaporta ustası Volkan Orhan “ Yaklaşık 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arkadaş şu salgında insanların yüzünü güldürdü. Bu bize bir reklam olsun” dedi.

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