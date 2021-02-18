Aracın dorsesine gizlenen eroin Boby’e takıldı

-Köpeğin tepki vermesi

-Uyuşturucunun bulunması

-Uyuşturucunun sergilenmesi

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-görüntüler van ftp adresinde



( VAN )- Araçta 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi VAN



- Van’ın Edremit ilçesinde yakalanan bir aracın dorsesinin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 70 kilo 260 gram eroin, Boby’in hassas burnu sayesinde ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir aracın Edremit ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta narkotik detektör köpeği Boby ile yapılan aramada; dorsenin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 132 paket halinde 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.E. isimli şahsın yakalama çalışmalarına başlandığı belirtildi.



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