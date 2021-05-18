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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu

Aracın çarptığı yaşlı amca için tüm sokak halkı seferber oldu

-Yayadan detay

Hastane Yaşlı Adam 

--Vatandaşların müdahalesi
--Yaralının hastaneye götürülmesi

( BİLECİK )- Biri ayaklarını, biri kafasını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı BİLECİK

- Bilecik'te geri geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kanlar içinde kalan 80 yaşındaki amca için tüm sokak halkı adeta seferber oldu. Kanlar içinde yerde yatan adam için vatandaşlardan biri kafasını, biri ayaklarını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı. Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinin kesiştiği noktada, Önder E., kullandığı 11 DA 881 plakalı otomobil geri geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen terzi Ahmet Güneyce’ye (80) çarptı. Yere düşerek yaralanan adamı kanlar içinde yerde gören sokaktaki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kanlar içinde yerde yatan adam için vatandaşlardan biri kafasını, biri ayaklarını tutarken, bir diğeri de kanayan burnu için tampon yaptı. Uzun süre yaralı halde yerde ambulans bekleyen yaşlı adam, hastaneye çevredeki bir vatandaşın aracıyla götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (AA-Y)
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