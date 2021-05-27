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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti

Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti

Adli tıp genel ve detay görüntüler,

Polis Küçük Kız Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracının gelişi,
-cenazenin araca konması ve aracın çıkış yapması,
-küçük kızın yakınlarından görüntüler,
-genel ve detay görüntüler,
-ölen küçük kızın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te, bakkaldan çıktıktan sonra bir aracın çarparak altına aldığı iki buçuk yaşındaki Sümeyra, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkaldan bir şeyler aldıktan sonra yola doğru koşan iki buçuk yaşındaki Sümeyra Ateş'e hızla gelen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptıktan sonra altına alarak sürükledi. Kaza sonrası araç altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden küçük Sümeyra'nın cansız bedeni sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan küçük kızın ailesi ve yakınları göz yaşı döktü. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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