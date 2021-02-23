Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aracı yol ortasında polislere bırakıp gitti... Afyonkarahisar’da bir garip duruşmaya yetişme olayı

Aracı yol ortasında polislere bırakıp gitti... Afyonkarahisar’da bir garip duruşmaya yetişme olayı

Kavşağın ortasındaki araçtan görüntü

Polis Kovalamacası Kırmızı Işık Işık İhlali Karahisar Polis Ekipleri 

- Şahsın polis ile birlikte görüntüsü
- Trafikten ve yoldan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) Afyonkarahisar’da bir garip duruşmaya yetişme olayı- Kendisine durduran polise kimlik ve ehliyetini verip aracını yol ortasında bırakarak adliyeye kaçtı- Kaçan şahıs polis kovalamacası ile adliye girişinde yakalandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kendisini durduran polise ‘adliyede duruşmaya yetişeceğim’ diyerek kimlik ve ehliyetini vererek aracını da kavşağın tam ortasında bırakarak kaçtı. Şahıs polisin kısa süreli kovalamacası ile adliye girişinde yakalandı. İlginç olay Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 VB 088 plakalı otomobilin sürücüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada bölgede uygulama yapan trafik polisleri durumu fark ederek sürücüyü durdurdu. Araçta inen ve isminin Önder Ö., olduğu öğrenilen şahıs bir anda cüzdanından kimlik ve ehliyetini çıkarıp polisin eline tutuşturarak ‘benim adliyede davam, duruşmam var yetişmem gerekiyor’ diyerek aracını kavşağın tam ortasında bırakarak kaçmaya başladı.
Durumu gören trafik polislerinden birisi şahsı kovalamaya başlarken bir diğeri olayı telsizden anons ederek adliyeye gelmesi halinde şüphelinin yakalanması için binada görev yapan polislere seslendi. Bunun üzerine adliye noktada görevli polis ekipleri şahsı kapı girişinde yakaladı. Şahıs ardından aracının başına getirildi.
Önder Ö., isimli şahıs tüm bu olanlara rağmen aracını bulunduğu yerden kaldırmayınca polis olay yerine çekici çağırdı. Bölgeye gelen çekici yardımıyla otomobil otoparka götürülürken, şahsa kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere ilgili trafik kanunlarından ceza yazıldı. Önder Ö., isimli şahsı adliyedeki Asliye Ceza Mahkemelerinden birinde davasının olduğu ve dava saatine yetişmek için böyle bir şey yaptığı öğrenildi. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı