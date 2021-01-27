Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aracı yanan sürücünün yardımına polis yetişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Aracı yanan sürücünün yardımına polis yetişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

-aracın yanması detay

Söndürme Tüpü Polis Memuru Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--polis ekiplerinin yangına müdahalesi

( SİVAS )- Sivas’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangını polis memuru söndürdü. Polis memurunun yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. SİVAS

- Sivas’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangını polis memuru söndürdü. Polis memurunun yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre yangın, geçtiğimiz gün Dörteylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmında LPG kitinden dolayı yangın çıktı. Motor kısmı alev alev yanan otomobilin sürücüsü, panik içerisinde araçtan indi ve yangını söndürmek için çabalamaya başladı.
Aracı yanan çaresiz sürücünün imdadına Sivas Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru yetişti. Polis memuru, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Aracı yanan çaresiz sürücünün yaşadıkları ve polis memurunun yanan araca müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. Söndürme çalışmaları sonrasında araç, sahibi tarafından çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. (VK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement