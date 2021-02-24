Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Araç yangını ihbarına giden polis hararet yapan otomobille karşılaştı

Araç yangını ihbarına giden polis hararet yapan otomobille karşılaştı

Otomobilden görüntü

Polis Sarılar Karahisar Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-Polis ve itfaiyenin araç üzerinde inceleme yapması
-Yoldan genel görüntü
-İtfaiye aracı ve polisten görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Hararet yapan otomobili görenler acil çağrı merkezine ihbar yağdırdı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler telefona sarılarak 112 Acil Çağrı merkezine yangın ihbarında bulundu. Gerçek ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiyenin yaptığı incelemenin ardından ortaya çıkarken, aracın hararet yaptığı anlaşıldı. Olay, Dumlupınar mahallesi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün yol kenarına park ettiği 03 VY 805 plakalı otomobilden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ise telefon ile ulaştıkları aracın sürücüsü K.A.’yı olay yerine çağırdı. Ardından motor kaputunun açılması ile gerçek ortaya anlaşılırken, araçtan çıkan dumanın yangından dolayı değil motor suyu sıcaklığı yükseldiği ve araç fanı açmadığı için hararet yapmasından kaynaklandığını belirlendi. Olayın ardından herkes rahat bir nefes aldı. (GC-GC)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı