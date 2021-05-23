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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Araç trafiğine kapalı yola giren otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarptı

Araç trafiğine kapalı yola giren otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarptı

Çevredeki vatandaşlardan görüntüler

İlk Müdahale Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Çıkmaz Sokak Trafik Levhası 

-Etraftaki çocuklar
-Sağlık ekiplerinden görüntüler
-Olay yerinden görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL )- Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt’ta yapımı henüz tamamlanmayan ve trafiğe kapalı olan yola giren otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafiğe kapalı olan yolda, çocuklar top oynarken bir araç hızla geldi. Arabayı fark etmeyen 11 yaşındaki bir çocuk, hızla gelen arabanın çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzene sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ‘Arabalar jet gibi gelip yolun sonundan dönerek o hızla çocukların içinden geçiyor’ Olayı gören bir vatandaş, “Bugünkü kazada çocuklar top oynarken araba geliyordu. Araba kornaya bastı. Çocuk duymadı. Arabanın altında kaldı. 11-12 yaşlarındaydı. Çocuk şu an hastanede. Ya sakat kalabilir ya da ölebilirdi. Ayağı gitmişti çocuğun, sallanıyordu bacağı ben bağladım. Normalde trafik yok. Daha açık değil. Trafiğe kapalı alan burası. Motorlar yarış yapıyor. Arabalar hızla gelip gidiyor. Arabalar jet gibi gelip yolun sonundan dönerek o hızla çocukların içinden geçiyor. Bir tane trafik levhası bile yok. Burası park mı, yol mu, yoksa çocukların öldüğü yer mi? Her yer çıkmaz sokak ambulans bile bu yola giremiyor. Ambulansı kaldırımdan getirdik. Ambulans hastayı aldı tekrar kaldırımdan çıkıp gitti. Yol da anayol gibi. Hiçbir uyarı levhası yok” diye konuştu.
Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı Görüntülerde, arabanın çarpması sonucu yerde kalan çocuğa çevredeki vatandaşların yardım ettiği, olay yerine gelen ambulansla çocuğun ambulansa kaldırıldığı görülüyor.
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