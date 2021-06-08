Araç takla attı:1 yaralı

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

-TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ARŞİV GÖRÜNTÜ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Hüseyin Yıldırım 67 AL 727 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı fark eden sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Hüseyin Yıldırıma ilk müdahaleyi yaptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan araç sürücüsü ekipler tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SÖ-

