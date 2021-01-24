Araç sürücüsü ‘Biraz oyalandık’ dedi, cezadan kurtulamadı

-polis ekiplerinin minibüs sürücüsünü kontrolü

-şahıslarla polis ekiplerinin diyaloğu

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( DÜZCE -ÖZEL)- 4 kişiye 13 bin 879 lira ceza uygulandı DÜZCE



- Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada durdurulan minibüs içerisinde ki 4 kişi ‘hastanedeydik. Erken dönebilirdik, biraz oyalandık’ demesi cezadan kurtulmasına yetmedi. Şahıslara 13 bin 879 lira cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçtaki 4 şahsın da sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi. Hastaneden çıkarak evlerine gideceklerini söyleyen araç sürücüsü, “Saat 17.30’da hastamız vardı ona hastaneye bıraktık. Normalde erken dönebilirdik ancak biraz oyalandık” dedi.

Araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma izni bulunmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469’ar liradan toplamda 13 bin 879 lira idari para cezası uygulandı. (EB-ALI-



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