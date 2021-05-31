Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

-Vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine yardım etmesi

-Yaralı sürücünün ambulansa alınması

-Kaza yapan araçtan detaylar

-Ambulansın olay yerinden uzaklaşması



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep'te yokuş aşağı süratle inen araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü Ümit Kütük ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolu üzerinde yer alan Tutluk yokuşunda meydana geldi. Akkent Mahallesi yönünden yokuş aşağı inen 34JC315 plakalı aracın sürücüsü Ümit Kütük (35), yokuşun bitimine az kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Kütük'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Aracın şoför koltuğunda sıkışan Kütük'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri vatandaşlarında yardımıyla Kütük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olan Kütük, ambulans ile Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

