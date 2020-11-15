Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araç

İhbar Hattı Yavru Kedi Hayvan Irak Trol 

-Araca Sıkışan Kedi
-Kedinin Sıkıştığı yerden çıkarılması
-Ramazan Özger konuşması
-Azad Tümas'ın açıklaması
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Silopi ilçesinde itfaiye erleri Abdurrahman Tuncay ve Azad Tümas, yavru bir kedinin araç motoruna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden ekip, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Araç şoförü Ramazan Özger, sabah aracını çalıştırmak üzere evden çıktığını, aracını çalıştıracağı esna a motordan ses geldiğini belirtti.
Özger, "Kontağı kapatarak hemen 110 itfaiye ihbar hattına telefon açtım. Ekipler olay yerine gelmesi ile beraber kediyi sağ salim sıkıştığı araç motorundan çıkardı" dedi.
Özger, herkesin duyarlı olması gerektiğini, hayvanların da bir can taşıdığını söyledi.

Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Azad Tümas da kış aylarından ötürü soğuktan kaçan hayvanların araç motorlarına sığındıklarını ve bu hususta vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.İtfaiye Müdürlüğüne getirilen yavru kediye yiyecek verilerek, gereken tedavisi yapıldıktan sonra itfaiye bahçesine bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı