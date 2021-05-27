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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araç kullanan amcasının oğlunu bıçakla ağır yaraladı

Araç kullanan amcasının oğlunu bıçakla ağır yaraladı

Şüpheli İ.Y.'nin polis aracından inmesi

Polis Aracı Bıçaklı Saldırı Ameliyat Saldırı Direksiyon 

-Polislerin arasında adliyeye girişi
-Tutuklanınca adliyeden çıkıp polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Hastane dış görüntü
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi küfürleşme yüzünden aralarında çıkan tartışmada amcasının oğlunu araç kullanırken direksiyon başında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kullanırken aynı araçta bulunan amcasının oğlu İ.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.Y.(40) sırtından ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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