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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Araç içerisinde ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı

Araç içerisinde ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı

Zanlının emniyetteki görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis Akalan Katil Zanlısı Polis Ekipleri 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde aracında ölü olarak bulunan Osman Tosun’un katil zanlısı olarak aranan Gökhan T. yakalandı. Sincan’da 14 Nisan günü bir otomobil içerisinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Osman Tosun’un katil zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip ile yakalandı. Polis ekipleri, Tosun’un olay günü Gökhan T’nin evine gittiğini, ikili arasında çıkan tartışmada Gökhan T.’nin yanındaki arkadaşları Abdülkadir T. ve Ömer B. İle Tosun’a saldırdığını, Tosun’un daha sonra aynı yere arkadaşlarıyla geldiğini ve iki grup arasında çıkan kavgada başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Gökhan T. ve iki arkadaşının saklandıkları evi tespit eden ekipler, Abdülkadir T. ile Ömer B.’yi yakalarken, Gökhan T. kaçtı. Firari Gökhan T.’nin farklı sosyal medya hesapları aracılığıyla arkadaşlarından yardım istediğini ve Ayaş’taki Tekke Köyü’nde olduğunu belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Gökhan T.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Gökhan T. ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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