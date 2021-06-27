Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

- Ağrı’da hareket halindeki arabayla yarışan eşek, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde ovada dolaşan eşek, yanından geçen arabayı fark edince arabanın peşine takıldı. Arabanın hızlanmasıyla birlikte koşmaya başlayan eşek, arabayla yarışmaya başladı. Dakikalarca süren kovalama ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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