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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

Hareket halindeki arabayla yarışan eşek

Yarış 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da hareket halindeki arabayla yarışan eşek, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde ovada dolaşan eşek, yanından geçen arabayı fark edince arabanın peşine takıldı. Arabanın hızlanmasıyla birlikte koşmaya başlayan eşek, arabayla yarışmaya başladı.
Dakikalarca süren kovalama ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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