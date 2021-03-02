Arabanın ön kapısına zulalanan uyuşturucu maddesi Chako’ya yakalandı

-Polis ekibi aracın altından maddeyi çıkartırken görüntü

-Uyuşturucu maddeden görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de uyuşturucu madde taşıyan aracı durduran ekipler, Narkotik Madde Arama Köpeği Chako ile arama yaptı. Aracın sol ön kapısının alt kısmında saklanan 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli’de Narkotik Mücadeleyle Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Yapılan takipler sonucu Denizli sınıra giren araç ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Aracın içinden 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, Narkotik Madde Arama Köpeği Chako araç üzerinde bir anda tepki vermeye başladı.

Bunun üzerine şüpheliler ve araç üzerinde Chako ile arama yapan ekipler, aracın sol ön kapısının alt kısmına zulalanmış vaziyette 110 gram eroin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EEP-MB-Y)



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