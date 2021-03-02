Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Arabanın ön kapısına zulalanan uyuşturucu maddesi Chako’ya yakalandı

Arabanın ön kapısına zulalanan uyuşturucu maddesi Chako’ya yakalandı

Narkotiğin köpeğinin aracı aramasından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Harekete Geç Eroin 

-Polis ekibi aracın altından maddeyi çıkartırken görüntü
-Uyuşturucu maddeden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de uyuşturucu madde taşıyan aracı durduran ekipler, Narkotik Madde Arama Köpeği Chako ile arama yaptı. Aracın sol ön kapısının alt kısmında saklanan 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli’de Narkotik Mücadeleyle Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Yapılan takipler sonucu Denizli sınıra giren araç ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Aracın içinden 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, Narkotik Madde Arama Köpeği Chako araç üzerinde bir anda tepki vermeye başladı.
Bunun üzerine şüpheliler ve araç üzerinde Chako ile arama yapan ekipler, aracın sol ön kapısının alt kısmına zulalanmış vaziyette 110 gram eroin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EEP-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı