Arabanın camından öz oğlunu sarkıtan baba tutuklandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ö.'nün ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli M.Ö., çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı. (Sİ-YM-

