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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Araban'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Araban'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

kaza yerinden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan araçtan görüntüler,
-olay yerinde yapılan çalışmalar,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın taklalar atarak savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerine doğru Araban-Gaziantep kara yolunda 6. kilometresi Dağdancık Mahallesi Tilki Kara mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Araban ilçesi istikametine seyir halinde olan Yusuf A. yönetimindeki 27 BT 301 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce savruldu, sonrada da taklalar atarak menfeze uçtu. Kaza sırasında araç içerisinde bulunan sürücü Yusuf A. ile Fatma A. ve Ali D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise önce yardıma koştu, sonra da durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Araban Devlet Hastanesi ile Gaziantep'te hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçtan çıkarıldıktan sonra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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