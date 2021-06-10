Araban'da 120 dönüm buğday tarlası yandı

-köylülerin traktörle yangına müdahale etmeye çalışması,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan arazi yangınında 120 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Yolveren Mahallesi Tilki İni mevkiindeki çiftçilere ait buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar traktörleriyle müdahale etti. Araban Belediyesi’ne ait su tankları ve iş makineleri de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Tüm ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çiftçilerin bir yıllık emeği olan yaklaşık 120 dönüm buğday kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-Y)

