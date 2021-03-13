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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi

Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi

Aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüyü yumruklama anları

Kırmızı Işık Kadın Şiddet Cep Telefonu 

-Cep telefonuna yansıyan şiddet anları ve araç genel

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şoke etti. 01 RN 783 plakalı aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı. Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar an ve an diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı. (BRL-
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