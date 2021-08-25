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Arabada sinema keyfine yoğun ilgi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arabada sinema keyfine yoğun ilgi

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi

Araçlarıyla etkinliğin düzenlediği alana gelenler

Tedbirler 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Enver Özyüksel röportaj
-Ali Denizoğlu röportaj
-Filmden görüntüler
-Detaylar

( ADANA )-Adana’da ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliği düzenlendi ADANA

- Adana’da korona virüs nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar açık havada araçları içerisinde Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Babam ve Oğlum’ filmini izledi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.
Yüreğir Belediyesince, ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliği için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu. Etkinliğe katılanlar, araçlarından Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Babam ve Oğlum’ filmini izledi. Enver Özyüksel isimli vatandaş ‘Arabada Sinema Günleri’ni çok beğendiğini söyledi.

Ali Denizoğlu ise etkinliği beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.


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