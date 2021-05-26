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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arabada kanlı infaz... Amcasının oğlunu öldürdü arkadaşını yaraladı

Arabada kanlı infaz... Amcasının oğlunu öldürdü arkadaşını yaraladı

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Hastane Çevik Kuvvet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-AMBULASTAN GÖRÜNTÜ
-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ
-YARALILARDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )-Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı ZONGULDAK

- Zonguldak'ta araç içerisinde silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Diğer kişi ise tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan A.K., isimli şahıs amcaoğlu Sercan K. ile Ferdi G. İle buluştu. Konu üzerine konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., araç içinde bulunan Sercan K. ile Ferdi G’yi ateşli silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardah Sercan K., hayatını kaybederken Ferdi G., ise ameliyata alındı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. A.K. ise olay sonrası gözaltına alındı. (OA
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