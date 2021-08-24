Araba satın almak istedi, hayatının şokunu yaşadı

-Kırılan camdan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-diğer detaylar



( KAYSERİ )- Kayseri'de noterin açılmasını bekleyen alıcının parasını camı kırıp çaldıktan sonra kaçtılar KAYSERİ



- Kayseri'de noterin açılmasını bekleyen vatandaşın 75 bin TL'si almak istediği otomobilin içerisinden çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelen olayda D.S., bir otomobili satın almak için M.G. ile buluştu. Ekspere götürdükten sonra aracı beğenen D.S., arkadaşının işyerine giderek burada aracın sahibi M.G. ile beraber noterin açılmasını bekledi. Bu sırada, yanındaki 75 bin TL'yi aracın içerisine bırakan D.S., dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Aracın camını kırarak parayı çaldı Bu sırada, 34 DBU 072 plakalı araç ile paranın içerisinde bulunduğu otomobilin yanına gelen bir kişi, camı kırarak parayı çaldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri araçta inceleme yaparken, kaçan şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AG-

