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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi

Araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi

Araba şaftının sökülmesi

Asad Jandarma Eroin Irak 

-Şaftın içerisine zulalanmış eroin maddesinin çıkarılması
-Eroin ve araç şaftlarının masadaki görüntüleri

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Böğrüpek Mahallesi kırsalında yapılan titiz çalışma sonucunda arabadan sökülmüş çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftı bulundu. Yapılan inceleme sonucu batı illerine götürülmek üzere 2 adet şaftın içerisine zulalanmış şekilde 3 kilogram 20 gram eroin ele geçirildi. Araçtan sökülen 2 şaftın eroin zulalandıktan sonra tekrar takılarak batı illerine götüreceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-MSA-Y)
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