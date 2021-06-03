-Şaftın içerisine zulalanmış eroin maddesinin çıkarılması

-Eroin ve araç şaftlarının masadaki görüntüleri



( VAN ) VAN



- Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Böğrüpek Mahallesi kırsalında yapılan titiz çalışma sonucunda arabadan sökülmüş çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftı bulundu. Yapılan inceleme sonucu batı illerine götürülmek üzere 2 adet şaftın içerisine zulalanmış şekilde 3 kilogram 20 gram eroin ele geçirildi. Araçtan sökülen 2 şaftın eroin zulalandıktan sonra tekrar takılarak batı illerine götüreceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-MSA-Y)

