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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

Araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

Yaralı kadının feryatları

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Tahkikat Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-Otomobil sürücüsü ve eşinin başından ayrılmaması
-Polis ekiplerinin almış olduğu çevre tedbiri
-Yaralı kadının ambulansa bindirilişi
-Olay yerinden ve otomobilden detaylar

( BURSA )- Yaşlı kadına çarpan araç sürücüsü biran olsun yanından ayrılmadı BURSA

- Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın acılar içerisinde bağırırken eşi ve çarptığı otomobil sürücüsü tarafından teselli edildi. Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi Ulucamii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KC 404 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı fakat durduramadı. Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryat etmeye başladı.
Otomobil sürücüsü aracından aldığı battaniye ve yastıkla yaşlı kadına yardımcı olurken, yaralı kadının eşi ise bir an bile yanından ayrılmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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