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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Ara Güler vefatının 2'nci yıl dönümünde anıldı

- Ara Güler vefatının 2'nci yıl dönümünde anıldı

Genel Görüntü

Hatıra Fotoğrafı Nostalji 

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-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler’in vefatının 2’nci yıl dönümünde Galatasaray Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Ara Güler'in çektiği vapur resmiyle fotoğraf çektirenlere, fotoğrafları da basılıp hediye edildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 2. yıl dönümünde anmak için Galatasaray Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'na stant kuruldu. Standın üzerinde Ara Güler'in İstanbul'un nostaljik vapuru çektiği büyük bir fotoğraf kullanıldı. İsteyen vatandaşların fotoğrafları ücretsiz bir şekilde çekilip basımın ardından hediye edildi. Ara Güler için yapılan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. "Ara Güler benim takip ettiğim bir fotoğrafçıydı" Standa gelen vatandaşlardan Ziya Demir " Bence çok ince bir düşünce Ara Güler benim takip ettiğim bir fotoğrafçıydı. Çok mutlu olduk memnun olduk bir tanede hatıra fotoğrafı çektirdik " şeklinde konuştu.
Ara Güler'in fotoğraflarını beğendiğini belirten Ender Öz ‘’ Güzel bir etkinlik Ara Güler’i anıyoruz. Onun nasıl bir fotoğraf sanatçısı olduğunu anlayabiliyoruz’’ ifadelerini kullandı. (EB-HK-
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