Apollon Tapınağı'nda otizm farkındalığına 'mavi' destek

--Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın sloganı söylemesi

--Mavi kıyafet giymiş belediye personelinin belediye önünde drone görüntüsü



( AYDIN -DRONE) AYDIN



- 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Didim Belediyesi Başkanlığı ve personelleri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Didim’in en görkemli mekanı olan Apollon Tapınağı ve Didim Belediyesi personelleri, otizmin rengi olan maviye büründü. Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısına bir destek de Didim’den geldi. Didim’in simgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yüz binlerce yıllık Apollon Tapınağı, otizm farkındalığına destek için mavi ışık ile aydınlatıldı. Didim Belediyesi personelinin de katıldığı çalışmada, 'Otizme Mavi Işık Yak' kapsamında personellerin mavi kıyafetler giydi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 'Farklılığımız yok, ortaklığımız çok' diyerek 'Mavi ışık yak' projesine destek verdi.



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