Apartmanın oto parkında dolaşan 1 buçuk metrelik yılan yakalandı



- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın otopark kısmında görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın oto parkında meydana geldi. Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı yakaladı. Yılan, dikkatli bir şekilde poşet içine konuldu. Yılan daha sonra doğaya salıverildi.





loading...