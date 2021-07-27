-POLİSİN İNCELEMESİ DETAY

-APARTMAN YÖNETİCİSİ AÇIKLAMA

-ÇATIDAN DETAYLAR

-APARTMAN İÇİNDEN DETAYLAR

-YÖNETİCİNİN EŞİ AÇIKLAMA

-OLAYI DUYAN KOMŞU AÇIKLAMA

-CENAZENİN ÇIKARILIŞI DETAY



( MANİSA ) Apartmanın havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı- Genç adamın nasıl öldüğünün tespit edilmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı. Durumu polise bildiren vatandaşlar olayın şokunu yaşadı. Manisa'nın Alaşehir ilçesi İstasyon Mahallesi Akgül Sokak No:7'de bulunan 5 katlı Buket Apartmanının havalandırma boşluğunda saat 16.30 sıralarında bir ceset bulundu. Apartman boşluğundaki cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa Bayşeker’e ait olduğu belirlendi. Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, bir kaç gündür apartmanda artan kokunun nedenini araştırmak için girdiği kalorifer dairesinin havalandırma boşluğunda ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, savcılığa haber verdiler. Yapılan otopsi sonunda cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa Bayşeker’e ait olduğu tespit edildi. Mustafa Bayşeker’in nasıl düştüğü veya havalandırma boşluğuna nasıl geldiği araştırılıyor. Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler. Bende iş çıkışı bakalım dedim. Eve geldim komşularla kalorifer dairesine indik, kokular geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik." dedi.

Yöneticinin eşi Seval Can ise, "Komşumuz Cumartesi günü bir gürültü duyduğunu söyledi, bizde bağdaydık, bu gün geldik bu manzarayla karşılaştık." diye konuştu.

Komşu Zehra Akdeniz ise şunları söyledi: "Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında gezmeye gidiyorduk. Bir gürültü duyduk. Komşumuza mesaj gönderdim ve olayı anlattım." Mahalle sakinlerinin belirttiklerine göre olayın 24 Temmuz Cumartesi günü meydana geldiği tahmin ediliyor. Mustafa Bayşeker’in babası Ahmet Bayşeker ile birlikte yaşadığı çoğu zaman baba Ahmet Bayşeker'in evde olmadığı öğrenildi.

