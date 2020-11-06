Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - NİĞDE
- Yangının çıktığı bina - Binanın çatısından yükselen duman ve alevler - İtfaiye ekiplerinin gelmesi ve yangına müdahalesi - Çevrede toplanan vatandaşlar - Polis ve sağlık ekipleri Niğde 'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduNİĞDE (AA) - Niğde 'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.Merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki 4 katlı Fatih Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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