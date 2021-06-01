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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Apartmanın 5. katından düşen adam öldü

- Apartmanın 5. katından düşen adam öldü

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Cenaze Güvenlik Önlemi 

-cesetten görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonundan şahıs, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeşilburç Köyü yolunda bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Sinan Yalçıner (66) henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki balkondan zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yalçıner'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yaşlı adamın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YE-AG-
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