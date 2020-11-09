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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı - MANİSA

Apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı - MANİSA

- Çalınan ayakkabılardan görüntü Manisa 'da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, zanlının, daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası bulunan 45 yaşındaki Y.T. olduğunu tespit etti.Polis, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı, evdeki aramalarda ise çalıntı 35 çift ayakkabı bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi.

Polis Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

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