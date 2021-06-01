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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Apartmanda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Apartmanda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Yılanı yakalama görüntüleri

Akalan Irak 

-Yılanın yakalanarak özel çuvala konması
-Yılanın itfaiye ekiplerince torbadan çıkarılıp doğal ortamına bırakılması
-Yılanın apartman içinde fotoğrafları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandıktan sonra zarar verilmeden doğal ortamına bırakıldı. Olay, Paşacık Mahallesinde bulunan özel konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman görevlisi koridorda bir yılan olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletleriyle yılanı zarar vermeden yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra kent dışında doğal ortamına bırakıldı.
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